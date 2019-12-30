Обновление iOS лишило связи владельцев смартфонов iPhone

По мере распространения нового обновления iOS 13.3 стали появляться жалобы на работу iPhone, причем количество жалоб только растет.

Как говорят пользователи с обновлением у них появились проблемы, в числе которых подключение к интернету исключительно через Wi-Fi, а также полное отсутствие возможности позвонит или отправить смс-сообщение.

Само обновление было выпущено с целью улучшения работы гаджетов, однако в результате пользователи столкнулись проблемами.

В компании почти сразу же отреагировали на жалобы и советуют сбросить настройки и восстановить свое устройство, однако в такому случае вся информация в гаджетах будет стерта.

В дальнейшем выпустят новое обновление, в котором уже не будет столь критических ошибок.