Обновление до Android 9.0 испортило смартфоны Samsung

Обновление до Android 9.0 испортило смартфоны Samsung08.04.2019 20:35
Samsung в 2019 году активно начала выпускать обновление для смартфонов, причем это они делают даже с опережением. Но как всегда бывает, обновление до новой версии ОС не проходит гладко.
Так, Galaxy S8, S8+ и Note 8 после обновления до Android 9.0 перестали подключаться к сетям LTE, причем проблему обнаружил мобильный оператор Sprint.
В указанных смартфонах подключение к Wi-Fi и 3G работает, но как только смартфон пытается подключится к 4G происходит сбой связи.
Sprint уже прекратила распространять обновление Galaxy S8, S8+, Note 8 и сейчас специалисты компании совместно с Samsung устраняют ошибки.
Для клиентов Sprint, которым обязательно нужен LTE, предлагают временно заменить свой смартфон на другой.
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