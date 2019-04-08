Обновление до Android 9.0 испортило смартфоны Samsung

Samsung в 2019 году активно начала выпускать обновление для смартфонов, причем это они делают даже с опережением. Но как всегда бывает, обновление до новой версии ОС не проходит гладко.

Так, Galaxy S8, S8+ и Note 8 после обновления до Android 9.0 перестали подключаться к сетям LTE, причем проблему обнаружил мобильный оператор Sprint.

В указанных смартфонах подключение к Wi-Fi и 3G работает, но как только смартфон пытается подключится к 4G происходит сбой связи.

Sprint уже прекратила распространять обновление Galaxy S8, S8+, Note 8 и сейчас специалисты компании совместно с Samsung устраняют ошибки.

Для клиентов Sprint, которым обязательно нужен LTE, предлагают временно заменить свой смартфон на другой.