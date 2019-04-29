Обновление для Samsung Galaxy S10 увеличило его автономность

При этом сами разработчики обновления не упоминали в списке изменений увеличенную автономность, а заметили это уже пользователи.

Последние обновление для флагманского смартфона Samsung Galaxy S10 принесло улучшенную систему безопасности и ночной режим съемки.

Однако, как оказалось, после обновления выросло и время автономной работы смартфона.

Есть предположение, что это произошло по причине исправления ряда ошибок, из-за которых увеличивалось потребление заряда.

Также, вероятно, была оптимизирована работа некоторых функций аппарата, которые также могли потреблять слишком много заряда аккумулятора.