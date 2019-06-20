Объектив с переменной диафрагмой получит Samsung Galaxy Note 10

В смартфоне Samsung Galaxy Note 10, который будет представлен в августе, установят основную камеру с изменяемой диафрагмой.

Такое решение еще можно встретить в Samsung Galaxy S9, где камера может снимать с диафрагмой F/1,5 или F/2,4.

Сообщается, что в большом смартфоне со стилусом изменения значения диафрагмы будут F/1,5, F/1,8 и F/2,4, причем значение диаграммы в камере смартфона можно будет регулировать механическим путем.

Об этом сообщил авторитетный инсайдер Ice Universe, со ссылкой на собственные источники в китайском подразделение Samsung.

Ранее стало известно, что Samsung Galaxy Note10 будет представлен 7 августа.