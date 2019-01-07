NVIDIA представила мобильные видеокарты GeForce RTX 2060, RTX 2070 и RTX 2080

NVIDIA представила мобильные видеокарты GeForce RTX 2060, которые созданы на процессорах Turing и в первую очередь их будет использовать в ноутбуках.

Отличие мобильных видеокарт от настольных версий заключается только в тактовой частоте.

Ноутбуки будут предлагаться с моделями видеокарт GeForce RTX 2080, GeForce RTX 2070 и GeForce RTX 2060, причем первые модели портативных компьютеров с новыми видеокартами появятся в продаже 29 января.

На презентации представители NVIDIA заявили, что сначала будет выпущено 40 новых моделей ноутбуков с GeForce RTX, причем самих конфигураций будет свыше ста.

Самая старшая версия новых мобильных видеокарт получила 2944 ядер CUDA 8 ГБ памяти GDDR6. В версии GeForce RTX 2070 ядер CUDA будет 2340, а в самой младшей модификации их количество составит 1920. Все три модели будут оснащены 256-битной шиной.