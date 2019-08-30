Nubia представит новый игровой смартфон 5 сентября

Nubia Red Magic 3 был представлен еще в апреле, но в начале июля китайская компания заявила, что выпустит еще один игровой аппарат, в основе которого будет лежать процессор Snapdragon 855 Plus.

Теперь стало известно, когда будет представлен новый игровой смартфон от Nubia. Информацию раскрыл индийский информатор Судханшу Амбхоре.

В своем аккаунте в соцсети Twitter он опубликовал постер, на котором подтверждается выход смартфона Nubia Red Magic 3S. Его презентация запланирована на 5 сентября.

Внешне Nubia Red Magic 3S от своего предшественника отличатся не будет. Основным отличием станет процессор и батарея увеличенной емкости.