Nubia представит новый игровой смартфон 5 сентября

Nubia представит новый игровой смартфон 5 сентября30.08.2019 21:22
Nubia Red Magic 3 был представлен еще в апреле, но в начале июля китайская компания заявила, что выпустит еще один игровой аппарат, в основе которого будет лежать процессор Snapdragon 855 Plus.
Теперь стало известно, когда будет представлен новый игровой смартфон от Nubia. Информацию раскрыл индийский информатор Судханшу Амбхоре.
В своем аккаунте в соцсети Twitter он опубликовал постер, на котором подтверждается выход смартфона Nubia Red Magic 3S. Его презентация запланирована на 5 сентября.
Внешне Nubia Red Magic 3S от своего предшественника отличатся не будет. Основным отличием станет процессор и батарея увеличенной емкости.
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