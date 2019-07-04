Nubia начала тизерить Nubia Z20: представлены первые фото с камеры

Как известно, недавно жители Земли наблюдали полное солнечное затмение, а это стало поводом для компании Nubia начать тизерную кампанию, анонсируя скорый дебют смартфона.

Первыми тизерами оказались фотографии, сделанные на камеру нового устройства, а на фото запечатлено как раз солнечное затмение.

По предварительным данным, камера новинки получила пятикратный оптический зум, только пока неизвестно, какие модули в ней установлены.

Ранее инсайдеры сообщали, что новый Nubia Z20 будет оснащен процессором Snapdragon 855.

Оперативной памяти в нем предложат 8 или 12 ГБ, а экран будет выполнен по технологии AMOLED и в нем будет встроен сканер отпечатков пальцев. Точная дата презентации смартфона пока неизвестна.