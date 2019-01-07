Компания Nubia сообщила, что будет принимать участие в выставке CES 2019 в Лас-Вегасе с интересным продуктом.

Анонс сопровождался тизерным изображением, в котором говорится о мобильных играх нового поколения.

С уверенностью можно сказать, что Nubia анонсировала на CES 2019 презентацию игрового смартфона, правда какого именно пока не понятно.

Есть версия, что на выставке компания покажет новый смартфон на базе Snapdragon 855, но по другим данным марка представит уже анонсированный в Китае Nubia Red Magic Mars.