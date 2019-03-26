Новым смартфоном Nokia X71 оказался глобальный Nokia 8.1 Plus

Несколько дней назад HMD Global официально анонсировала презентацию нового смартфона на 2 апреля этого года.

Новинку назвали Nokia X71, а на первом рендере, основанном на известной информации, многие заметили подозрительное сходство аппарата с Nokia 8.1 Plus.

Тогда были лишь предположения, но теперь в компании сообщили, что новым смартфоном Nokia X71 является глобальный Nokia 8.1 Plus.

Под названием Nokia X71 смартфон будет предлагаться на рынке Тайваня. По предварительным данным, Nokia 8.1 Plus получит 6,22-дюймовый экран, разрешение которого составит Full HD+.

Работать модель будет под управлением Android 9.0 Pie, а на задней панели расположится тройная камера с основным модулем на 48 Мп. Фронтальная камера расположится в вырезе в экране.