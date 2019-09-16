Новый завод Tesla Gigafactory 3 в КНР возвели невероятными темпами

Tesla совместно с китайскими инвесторами начала строительство Gigafactory 3 в январе 2019 года.

В сети опубликовали видео, на котором видно, как возводили предприятие. Так, в январе приступили к планировке площадки, а уже в сентябре на участке находятся все здания.

Как пишет «Твоё Авто», это первый завод Tesla в Китае, на котором будет выпускать электрокары американской компании.

Все машины будут реализовываться в Китае, так как это сейчас самый крупный в мире рынок электрокаров.

Gigafactory 3 запустят уже в ближайшее время и первым электрокаром на заводе станет самый доступный Tesla – Model 3.

