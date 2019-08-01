Новый защищенный смартфон от Samsung появился на пресс-рендере

Недавно выяснилось, что корейская компания готовит к презентации новый смартфон, который относится к категории защищенных.



Защищенный смартфон от Samsung уже появился на пресс-рендере, распространенном ресурсом Slashleaks. Источник утверждает, что новинка станет продолжением Galaxy S8 Active, представленным еще в 2017 году.

По предварительным данным, «бронированный» смартфон будет работать на процессоре Exynos 9801 и получит 4 ГБ оперативной памяти.

Емкость аккумулятора составит 4 500 мАч, а диагональ экрана будет 5,2 дюйма. Что касается камер, то основная получит датчик на 12,2 Мп, а фронтальная камера будет разрешением 8 Мп.

В модели будет реализован и сканер отпечатков пальцев, который расположится на задней панели.