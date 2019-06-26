Новый внешний жесткий диск от Verbatim защищен сканером отпечатка пальца

Компания Verbatim представила новый внешний жесткий диск Verbatim Fingerprint Secure, который оснастили биометрической защитой.

Новый аксессуар от Verbatim получил сканер отпечатка пальца, в котором можно записать до восьми пользователей.

Также можно назначить одного администратора, который способен получить доступ к информации на жестком диске при вводе пароля. Защита обеспечивается по алгоритму AES с 256-битным ключом.



Размеры Verbatim Fingerprint Secure составляют 126х81х16,5 мм. Устройство подключается через интерфейс USB 3.1 Gen 1, а в самом жестком диске установлен USB-C. В комплекте с накопителем будет кабель и переходник на разъем USB-C.

Verbatim Fingerprint Secure предлагается в двух версиях — на 1 ТБ и 2 ТБ. Их цена составляет 123 и 160 евро соответственно.