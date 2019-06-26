Новый внешний жесткий диск от Verbatim защищен сканером отпечатка пальца

Новый внешний жесткий диск от Verbatim защищен сканером отпечатка пальца26.06.2019 20:27
Компания Verbatim представила новый внешний жесткий диск Verbatim Fingerprint Secure, который оснастили биометрической защитой.
Новый аксессуар от Verbatim получил сканер отпечатка пальца, в котором можно записать до восьми пользователей.
Также можно назначить одного администратора, который способен получить доступ к информации на жестком диске при вводе пароля. Защита обеспечивается по алгоритму AES с 256-битным ключом.
Размеры Verbatim Fingerprint Secure составляют 126х81х16,5 мм. Устройство подключается через интерфейс USB 3.1 Gen 1, а в самом жестком диске установлен USB-C. В комплекте с накопителем будет кабель и переходник на разъем USB-C.
Verbatim Fingerprint Secure предлагается в двух версиях — на 1 ТБ и 2 ТБ. Их цена составляет 123 и 160 евро соответственно.
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