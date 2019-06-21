Новый вид мошенничества запустили в соцсетях под видом опроса Сбербанка

Мошенники придумали новый способ поживиться средствами, запустив в социальных сетях опрос якобы от Сбербанка.

Пока подобное мошенничество заметили только в «Фейсбуке» и «Инстаграме», где чаще появляется реклама, в которой говорится об организованном опросе «в честь 177-летия Сбербанка».

По результатам пройденного опроса можно получить в подарок денежные средства в размере от 10 тысяч рублей. При переходе по ссылке все выглядит очень натурально, в том числе и логотип сбербанка, но на самом деле это все неправда.

О новом виде мошенничества стало известно журналистам life.ru. Сообщается, что вопросы простые, типа «В каком бы банке вы взяли кредит?» или «Какую марку часов вы предпочитаете».

После опроса пользователю якобы дарят более 100 тысяч рублей и предлагают для зачисления денежных средств указать свои личные данные, включая номер телефона, адрес электронной почты и реквизиты банковской карты.

После введения всех необходимых данных, на экране появляется предупреждение, в котором говорится, что сумма большая и ее перевод будут осуществлять равными частями в течение 10 минут, но чтобы моментально получить сумму просят выполнить закрепительный платёж.

И тут происходит снятие с карты 242 рублей после подтверждения, а затем снимается такая же сумма еще раз.