Новый умный «звонок» Xiaomi на Youpin оказался хитом

«Умный» глазок, представленный на площадке коллективного финансирования Youpin, оказался очень востребованным. На него уже удалось собрать на 667% больше, чем планировалось.

Устройство Xiaomi Chuangmi Smart Cat Eye относится к системе умного дома Xiaomi, и состоит из внешнего блока с камерой, кнопкой звонка и динамика, а также внутреннего блока с пятидюймовым экраном.

Заявлено, что камера в устройстве установлена широкоугольная с обзором на 161 градус, к тому же она в любое время суток способна работать как камера видеонаблюдения.

Xiaomi Chuangmi Smart Cat Eye способна распознавать фигуры людей и лица, а это сделано, чтобы снизить количество ложных срабатываний сигнализации.

Помимо этого, есть возможность менять голос при общении с позвонившим в звонок, а также выводить изображение на экран колонки Xiaomi XiaoAI.

Поставки Chuangmi Smart Cat Eye начнутся 16 декабря, по предварительному заказу устройство доступно за 52 доллара.