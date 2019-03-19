Новый телефон Nokia 210 в России оценили в 2 790 рублей

HMD Global начала на российском рынке продажи нового кнопочного телефона Nokia 210. Это устройство 2019 года и впервые его показали на выставке MWC 2019 в феврале.

Аппарат является классическим устройством от Nokia, при он способен выходить в интернет и в нем уже встроен браузер Opera Mini. Есть в телефоне камера со светодиодной вспышкой и FM-радио.

Заявлено, что Nokia 210 способен на одном заряде проработать до 20 дней, а в режиме разговора 18 часов. Съемная батарея в телефоне ёмкостью 1020 мАч.

Размеры Nokia 210 – 121х54х14 мм, вес 82 грамма. На российский рынок кнопочный телефон поступил в сером, красном и черном цвете. Рекомендованная розничная цена телефона составляет 2 790 рублей.



