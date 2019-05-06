Новый смартфон ZTE Blade A7 с процессором Helio P60 доступен за $90

ZTE расширила линейку своих смартфонов новой бюджетной моделью Blade A7. Этот смартфон создан на базе процессора MediaTek Helio P60 и ее уже предлагают в некоторых интернет-магазинах.

К примеру, на JD.com аппарат предлагается за 90 долларов, что в пересчете составляет 5800 рублей.

В Blade A7 установлен восьмиядерный процессор Helio P60, но на некоторых рынках аппарат будет доступен с менее производительной платформой Spreadtrum SC9863.

Базовая версия устройства оборудована 2 ГБ оперативной памяти и 32 ГБ постоянной памяти. Также есть версия с 3 ГБ ОЗУ и 64ГБ флеш-памяти, ее можно купить за 103 доллара.

В смартфоне установлен 6,1-дюймовый экран с разрешением 1560х720 пикселей. Основная камера в смартфоне на 16 Мп, фронтальная на 5 Мп, а батарея в Blade A7 емкостью 3200 мАч.