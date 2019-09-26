Новый смартфон Xiaomi сможет снимать видео с разрешением 8K

Недавно китайская компания провела большую презентацию, в рамках которой показали смартфон с поддержкой сетей пятого поколения, самый дорогой и необычный смартфон, новую линейку телевизоров, а также наушники и портативный динамик.

Теперь же стали появляться сообщения о новых технологиях, которые в скором времени предложит компания.

Так, стало известно, что один из новых смартфонов Xiaomi сможет снимать видео с разрешением 8K. Упоминания об этом обнаружили в новой фирменной прошивке компании.

В строках обнаружили варианты записи видео в разрешении 8K Ultra HD с частотой обновления кадров 30 к/с. Разрешение в такому случае составит 7680×4320 точек.

Похоже, что в компании ведут разработку совершенно нового смартфона, для которого потребуется более мощное «железо».