Китайская компания активно вкладывает средства в разработку новых технологий и возможностей для своих устройств.

Также производитель регулярно привлекает к себе внимание, выпуская интересные продукты с новыми решениями по доступной цене.

Так, недавно стало известно о том, что новый смартфон Xiaomi получит 50-кратный суперзум и возможно этим аппаратом окажется Xiaomi Mi 10.

Если верить источнику, то в камере устройства будет 5-кратный оптический зум и 5-кратный цифровой. Также сообщается, что камера сможет снимать видео в 8 К при 30 к/с.

Можно предположить, что такие возможности камеры явно будут не у среднебюджетной модели, а значит они появятся у Mi 10 или Mi Mix.