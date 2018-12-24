Новый смартфон Vivo с MediaTek Helio P70 появился в Geekbench

Компания Vivo работает над новым смартфоном, название которого пока неизвестно, но новинка уже появилась в Geekbench.

Новая модель, судя по данным Geekbench, работает на процессоре MediaTek Helio P70, хотя ранее смартфону приписывали Snapdragon 855.

Кроме этого, считалось, что новинка будет флагманской, но в ней имеется 4 ГБ оперативной памяти, а вот работает она под управлением ОС Android 9.0 Pie.

Таким образом, можно предположить, что устройство будет относится к среднему ценовому сегменту.

В Geekbench смартфон набрал 6 тыс. баллов в многопоточном тесте и 1560 баллов в однопоточном.