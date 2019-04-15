Новый смартфон Samsung с АКБ на 4900 мАч появился в TENAA

В базе TENAA появился новый смартфон от компании Samsung, который будет относится к среднему сегменту и будет отличаться очень емким аккумулятором.

Новинка в базе проходит как SM-A3050 / SM-A3058, а в модельной линейке она окажется между аппаратами Galaxy A30 и Galaxy M30.

В ней будет 6,4-дюймовый экран, выполнены по технологии AMOLED с разрешением 1560×720. Под селфи-камеру смартфона сделают вырез в экране, а на задней панели камера будет тройная с датчиками 13, 5 и 5 Мп, а также сканер отпечатков пальцев.

Какой процессор установят в устройстве неизвестно, но это будет восьмиядерный чип. Оперативной памяти предложат 4, 6 или 8 ГБ.

Ну и главным отличием этой новинки становится наличие АКБ на 4900 мАч. О дате презентации смартфона пока информации нет.