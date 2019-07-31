Новый смартфон Samsung Galaxy A30s оснастят тройной камерой

В линейке Samsung Galaxy A присутствует три модели, которые получат обновление и сегодня стали известны некоторые подробности об одном из них.

Речь идет об обновленном Samsung Galaxy A30s, который как оказалось, будет оснащен тройной основной камерой.

Точной информации о том, каким окажется третий датчик нет, поэтому не исключено, что им может быть обычный датчик глубины сцены.

Что касается типа экрана, то в модели на смену Infinity-U придет тип Infinity-V. Еще сообщается, что работать смартфон будет на процессоре Exynos 9609 или 9610.