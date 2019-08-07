Новый смартфон Redmi получит 12 ГБ оперативной памяти

В социальной сети глава бренда Redmi намекнул на скорый выход нового смартфона с 12 ГБ оперативной памяти.

Намек сопровождался скопированным положительным отзывом одного из пользователей о Black Shark 2 Pro. Последний оснащен Snapdragon 855 Plus и 12 ГБ ОЗУ.

Вместе с отзывом представитель компании задал вопрос «Нужны ли вам 12 ГБ оперативной памяти».

Впрочем, как показывает практика подобные вопросы от главы компании являются риторическими.

Есть предположение, что в данном случае Redmi анонсирует новый Redmi Note 8, в котором помимо большого объёма оперативной памяти ожидается еще и основная камера на 64 Мп.