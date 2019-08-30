Новый смартфон Redmi Note 8 Pro показали на видео в Сети

Презентация Redmi Note 8 Pro прошла 29 августа и сразу после презентации в Сети была опубликована распаковка устройства и демонстрация его внешности, а также производительности.

Видео было опубликовано на канале инсайдера Xiaomishka, который показал комплектацию смартфона, а также во всех подробностях его внешность. В обзоре представлен Redmi Note 8 Pro в белом градиентном цвете.

Напомним, в аппарате используется процессор MediaTek Helio G90T.

В тесте AnTuTu смартфон набрал 270 063 балла. В целом производитель данную модель смартфона позиционирует, как игровую. Более подробно про Redmi Note 8 Pro, а также младшую версию Redmi Note 8 можно прочитать тут.

