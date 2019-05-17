Новый смартфон Redmi 7A появился в базе данных TENAA

Новый смартфон Redmi 7A появился в базе данных TENAA17.05.2019 10:38
В базе данных появились фотографии нового смартфона от бренда Redmi.
Сейчас никаких официальных подробностей о технических характеристиках готовящегося устройства нет, за исключением того, что это будет недорогая модель.
Смартфон выйдет на рынок под названием Redmi 7A, а судя по изображениям в нем даже не будет сканера отпечатков пальцев. Помимо этого, в модели будет одинарная камера.
Не сложно предположить, что этот аппарат будет относиться к категории бюджетных, однако бренд уже скоро должен представить удешевленный флагман, а вот материнская компания готовит флагман с 16 ГБ ОЗУ, о чем «Астера» писала ранее.
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