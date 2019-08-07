Новый смартфон Realme 5 показали на «живых» фотографиях

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Интервью

Интервью с Андреем Грачёвым, официальным представителем криптовалютной биржи Huobi Russia

Андрей Викторович Грачёв – официальный представитель криптовалютной биржи Huobi на территории Российской Федерации и вице-президент РАКИБ (Российская Ассоциация Криптобизнеса и Блокчейн).

Экс-маркетолог Apple сказал, чего не хватает в новых iPhone XS и iPhone XS Max

По его словам компания должна делать смартфоны с большой батареей, даже если это будет в ущерб толщине смартфона.

Эксперты назвали самые безопасные в мире‍ смартфоны

В разговоре с MarketWatch аналитик Джессик Ортег рассказал про надежные смартфоны.

Никифоров в Иннополисе займется разработкой в области блокчейна и ИИ

Первые результаты работы новых компаний должны появится через год или два.

Facebook продолжит сбор данных о своих пользователях и пользователях WhatsApp

В письме Цукерберг отметил, что все пользователи открыто предупреждены, что компания собирает данные.

Колонка эксперта

Эксперты предрекли 13-процентный рост продаж телевизоров 4K в год

На рост объёмов реализации таких телевизоров повлияет тот факт, что 4К разрешение будет основным стандартом, несмотря на то, что в продаже уже есть модели с разрешением 8К.

Эксперты предрекли трехкратный рост цен на смартфоны Apple

Именно ответная реакция властей Поднебесной и может стать причиной серьезного удорожания американских смартфонов.

Эксперты DisplayMate назвали дисплей iPhone XS Max лучшим в мире

Одним из лучших показателей стала отражательная способность – 4,7%. В результате дисплей смартфона получил максимально возможный балл и оценку A+.

IPhone XS и XS Max легко разбиваются, но отлично работают под водой

Как известно, новинки получили защиту от влаги по стандарту IP68 и по этому параметру претензий к устройствам у специалистов не оказалось.

Huawei P20 Pro признан лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA

Смартфонов в ТОП-10 оказалось всего четыре и лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA был признан Huawei P20 Pro.

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Новый смартфон Realme 5 показали на «живых» фотографиях

07.08.2019 21:20

Новый смартфон от бренда Realme будет представлен уже в середине августа, а пока в Сети появляются сообщения с некоторых характеристиками.
Так, аппарат недавно протестировали в Geekbench. В банчмарке был протестирован вариант с процессором Snapdragon 710, 8 ГБ оперативной памяти и ОС Android 9.0 Pie.

В одноядерном тесте модель набрала 1478 баллов, а в многоядерном – 5876 баллов. Также сегодня распространили в Сети и живые фото модели.

Впрочем, на снимках смартфон запечатлели с тыльной стороны, поэтому можно с уверенностью говорить, что аппарат получил основную камеру с четырьмя модулями.

К тому же этот смартфон будет одним из первых, который получит 64 Мп датчик, о чем ранее сообщали представители компании.

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