Новый смартфон Realme 5 показали на «живых» фотографиях

Новый смартфон от бренда Realme будет представлен уже в середине августа, а пока в Сети появляются сообщения с некоторых характеристиками.

Так, аппарат недавно протестировали в Geekbench. В банчмарке был протестирован вариант с процессором Snapdragon 710, 8 ГБ оперативной памяти и ОС Android 9.0 Pie.

В одноядерном тесте модель набрала 1478 баллов, а в многоядерном – 5876 баллов. Также сегодня распространили в Сети и живые фото модели.

Впрочем, на снимках смартфон запечатлели с тыльной стороны, поэтому можно с уверенностью говорить, что аппарат получил основную камеру с четырьмя модулями.

К тому же этот смартфон будет одним из первых, который получит 64 Мп датчик, о чем ранее сообщали представители компании.