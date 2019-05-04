Новый смартфон HTC получил процессор MediaTek Helio P35 и 6 ГБ ОЗУ

Новый смартфон HTC получил процессор MediaTek Helio P35 и 6 ГБ ОЗУ04.05.2019 11:31
Компания HTC ведет разработку нового смартфона, который судя по первым официальным данным о процессоре будет относится к среднему ценовому сегменту.
Название модели пока неизвестно, а в базе данных Geekbench новый смартфон засветился как 2Q741.
В этом устройстве будет установлен процессор MediaTek MT6765 (Helio P35), а оперативной памяти будет шесть гигабайт.
Работать новинка будет под управлением операционной системы Android 9.0 Pie. В однопоточном тесте смартфон показал результат 897 баллов, а в многоядерном – 4 385 балов.
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