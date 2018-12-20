Новый смартфон OnePlus с 5G впервые показали на фото

Блогер опубликовал снимки нового смартфона OnePlus в своем Twitter. Ему удалось раздобыть фотографии устройства, которое будет представлено в 2019 году.

Ранее сообщалось, что китайская компания выпустит новую линейку смартфонов и она уже будет поддерживать пятое поколение сетей, при этом преемник OnePlus 6T, который также будет представлен в следующем году, будет работать только в 4G.

Как сообщил индийский пользователь Ишан Агарвал, на фото ранние прототипы смартфона, а значит его дизайн еще может изменится.

Возле экрана, на котором изображен загадочный смартфон стоит глава компании OnePlus, который рассказывал особенности устройства.

В руках человека этот же смартфон и как можно заметить, у него основная камера выполнена в большом модуле.

Нечто подобное сейчас делает Motorola, а ранее можно было встретить в Nokia Lumia 1020. Ранее «АСТЕРА» сообщала, что OnePlus с 5G будет дорогим устройством, а это связано с процессором, который будет устанавливаться в аппарат.