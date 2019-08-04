Новый смартфон OnePlus 7T показали на «живых» фото

Ранее сообщалось, что компания OnePlus начала тестировать смартфон OnePlus 7T сразу после того как была представлена версия OnePlus 7.

Теперь эти данные подтверждены «живыми» фотографиями смартфона. К сожалению он заключен в специальный чехол, который полностью скрывает дизайн смартфона, оставляя только экран.

Снимки со смартфоном были опубликованы в соцсети Weibo.

Кроме фото информации про будущую новинку не раскрыли, но по слухам в ней будет устанавливаться Snapdragon 855 Plus и улучшенная основная камера.