Новый смартфон OnePlus 7 Pro показали на качественном рендере

Пока компания OnePlus готовится к презентации своих флагманов, о них появляются новые данные, на основании которых создают рендеры.

Не так давно стало известно, что некоторые блогеры и журналисты уже получили новинки для обзоров, но до презентации обзоры выкладывать никто не будет.

По некоторым данным, качественный рендер, на котором показали OnePlus 7 Pro, создавался уже на основании увиденных «вживую» экземпляров.

Так это или нет станет известно уже 14 мая, когда пройдет официальная презентация смартфонов.

Если верить источникам, то в новом OnePlus 7 Pro будет тройная основная камера, которая на задней панели расположится вертикально.

Также на изображении видно, что в модели будет выдвижная камера для селфи. К тому же смартфон получит встроенный в экран сканер отпечатков пальцев.