Новый смартфон OnePlus 7 поступит в продажу в мае

Ранее инсайдеры уже упоминали о том, что флагманский смартфон поступит в продажу в конце весны, но сегодня авторитетный инсайдер сообщил не только сроки старта продаж, но и количество моделей в линейке.

Согласно данным инсайдера Ишан Агарвал (Ishan Agarwal), флагманский смартфон будет представлен в трех версиях, которые будут отличатся, наподобие как у Samsung.

Так, смартфон получит версии OnePlus 7, OnePlus 7 Pro и OnePlus 7 Pro 5G, где первая будет обычной, вторая улучшенной, а третья с возможностью работы в сетях пятого поколения.

Новый флагманский смартфон OnePlus 7 поступит в продажу в мае.