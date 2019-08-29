Новый смартфон Nokia Daredevil протестировали в Geekbench

Бренд Nokia готовит новый смартфон, который с кодовым названием Daredevil был протестирован в Geekbench.

Под таким названием, как известно, проходит новая модель Nokia 7.2. Она будет представлена уже в следующем месяце на выставке в Берлине.

В Geekbench засветилась версия смартфона с 4 ГБ оперативной памяти и Android 9.0 Pie, которая набрала 1 604 балла в одноядерном тесте и 5 821 балл в многоядерном.

Ранее сообщалось, что Nokia 7.2 получит 6 ГБ оперативной памяти процессор Snapdragon 660 или 710, аккумулятор на 3 500 мАч и основную камеру с главным датчиком на 48 Мп.