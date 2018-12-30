Новый смартфон Nokia 9 PureView дебютирует в конце января

Новый смартфон Nokia 9 PureView дебютирует в конце января30.12.2018 13:28
Компания HMD Global готовит к выходу новый смартфон Nokia 9 PureView и сегодня стало известно, что его презентация состоится в конце января.
Новая модель смартфона, согласно последним данным, получит экран диагональю 5,9 дюйма. Его разрешение составит 2960 х 1440 пикселей.
Одним из главных отличий данного аппарата станет камера с пятью модулями. Есть информация, что это будет не единственная яркая технология в смартфоне.
Что касается других характеристик, то новому Nokia 9 PureView приписывают процессор Snapdragon 845, 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ ПЗУ.
Фронтальная камера будет 12-мегапиксельная, а батарею установят на 4 150 мАч.
В Сети появились рендеры чехлов для Nokia 9 PureView с пятью камерами
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