Новый смартфон Nokia 9 PureView дебютирует в конце января

Компания HMD Global готовит к выходу новый смартфон Nokia 9 PureView и сегодня стало известно, что его презентация состоится в конце января.



Новая модель смартфона, согласно последним данным, получит экран диагональю 5,9 дюйма. Его разрешение составит 2960 х 1440 пикселей.

Одним из главных отличий данного аппарата станет камера с пятью модулями. Есть информация, что это будет не единственная яркая технология в смартфоне.

Что касается других характеристик, то новому Nokia 9 PureView приписывают процессор Snapdragon 845, 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ ПЗУ.

Фронтальная камера будет 12-мегапиксельная, а батарею установят на 4 150 мАч.