Новый смартфон Motorola получит скрытую камеру

Новый смартфон Motorola получит скрытую камеру13.08.2019 22:21
Авторитетный инсайдер на своей странице в социальной сети распространил изображение нового смартфона от бренда Motorola.
Особенностью этой модели становится безрамочный дизайн, где нет вырезов под фронтальную камеру. Вероятнее всего, селфи-камера в новинке будет выдвижной, но нельзя исключать и вероятность подэкранной камеры.
Впрочем, последнее решение маловероятно, так как оно только появилось и пока нет серийных смартфонов с такой технологией.
Есть предположение, что возможно новинкой станет Motorola G8. Больше информации о модели пока не приводят.
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