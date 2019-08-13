Новый смартфон Motorola получит скрытую камеру

Авторитетный инсайдер на своей странице в социальной сети распространил изображение нового смартфона от бренда Motorola.

Особенностью этой модели становится безрамочный дизайн, где нет вырезов под фронтальную камеру. Вероятнее всего, селфи-камера в новинке будет выдвижной, но нельзя исключать и вероятность подэкранной камеры.

Впрочем, последнее решение маловероятно, так как оно только появилось и пока нет серийных смартфонов с такой технологией.

Есть предположение, что возможно новинкой станет Motorola G8. Больше информации о модели пока не приводят.