Новый смартфон Motorola линейки Moto Z получит чип Snapdragon 675

Инсайдерам удалось выяснить некоторые подробности о технической оснащенности нового смартфона, который готовит компания Motorola.

Речь идет о новой модели линейки Moto Z, которая как оказалось, получит процессор Snapdragon 675. То есть новинка не будет топовым аппаратом.

К тому же источники сообщили о наличии в смартфоне 4 или 6 ГБ оперативной памяти и 64 или 128 ГБ ПЗУ.

Что касается аккумулятора, то он будет емкостью 3 600 мАч. Экран в модели будет 6,4 дюйма с каплевидным вырезом. Размеры новинки из Moto Z будут следующими: 158 x 75 x 7,25 мм.