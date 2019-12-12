Новый смартфон Moto G8 Power появился в базе FCC

В базе регулятора новая модель смартфона появилась под кодовым обозначением XT2041-4.

Новый смартфон Moto G8 Power появился в базе Федеральной комиссии связи США (FCC), благодаря которой подтвердились некоторые характеристики.

Так, на сайте указано, что размеры лицевой панели будут 157,9 × 75,8 мм, что соответствует диагонали экрана 6,2-6,3 дюйма.

Работать новинка будет под управлением Android 10, а за ее автономность ответит аккумулятор на 5 000 мАч. Процессор установят Snapdragon 665.

На задней панели новики установят многомодульную камеру, подробности о которой не раскрывают. Презентация Moto G8 Power состоится в ближайшее время.