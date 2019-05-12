Новый смартфон IPhone XR 2019 выйдет в двух новых цветах

В линейке IPhone 2018 года IPhone XR является доступным устройством для которого к тому же предлагаются и несколько различных вариантов цвета корпуса.

Но новые данные указывают, что у преемника этой модели появится еще два варианта исполнения. Пока достоверно неизвестно, добавятся ли они как расширение цветовой гаммы, либо придут на смену одному из уже предлагающихся вариантов.

Прошлогодний флагман был представлен в шести цветах, среди которых стандартный черный и белый, а также желтый, синий, красный и коралловый.

Если верить источнику, то смартфон 2019 года будет предлагаться еще и в зеленом и лавандовом цвете.

Напомним, что новое поколение бюджетной версии IPhone XR будет отличаться от старший моделей наличием двойной камеры, которую по предварительным данным могут расположить также в квадратном модуле.