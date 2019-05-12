Новый смартфон IPhone XR 2019 выйдет в двух новых цветах

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12 июня : воскресенье

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Интервью

Интервью с Андреем Грачёвым, официальным представителем криптовалютной биржи Huobi Russia

Андрей Викторович Грачёв – официальный представитель криптовалютной биржи Huobi на территории Российской Федерации и вице-президент РАКИБ (Российская Ассоциация Криптобизнеса и Блокчейн).

Экс-маркетолог Apple сказал, чего не хватает в новых iPhone XS и iPhone XS Max

По его словам компания должна делать смартфоны с большой батареей, даже если это будет в ущерб толщине смартфона.

Эксперты назвали самые безопасные в мире‍ смартфоны

В разговоре с MarketWatch аналитик Джессик Ортег рассказал про надежные смартфоны.

Никифоров в Иннополисе займется разработкой в области блокчейна и ИИ

Первые результаты работы новых компаний должны появится через год или два.

Facebook продолжит сбор данных о своих пользователях и пользователях WhatsApp

В письме Цукерберг отметил, что все пользователи открыто предупреждены, что компания собирает данные.

Колонка эксперта

Эксперты DisplayMate назвали дисплей iPhone XS Max лучшим в мире

Одним из лучших показателей стала отражательная способность – 4,7%. В результате дисплей смартфона получил максимально возможный балл и оценку A+.

IPhone XS и XS Max легко разбиваются, но отлично работают под водой

Как известно, новинки получили защиту от влаги по стандарту IP68 и по этому параметру претензий к устройствам у специалистов не оказалось.

Huawei P20 Pro признан лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA

Смартфонов в ТОП-10 оказалось всего четыре и лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA был признан Huawei P20 Pro.

Компания Apple к 2020 году займет только 10% рынка «умных» колонок

Основным рынком для «умных» колонок останется США, который в этом году может занять 64% рынка.

Ошибка при запуске приложения 0xc0000142

Неприятная ошибка приложения 0xc0000142 способна испортить настроение на весь день, а то и привести к невозможности нормально работать с компьютером. В данной статье мы разберемся, из-за чего она может появляться и как с ней справиться.

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Новый смартфон IPhone XR 2019 выйдет в двух новых цветах

12.05.2019 13:50

В линейке IPhone 2018 года IPhone XR является доступным устройством для которого к тому же предлагаются и несколько различных вариантов цвета корпуса.
Но новые данные указывают, что у преемника этой модели появится еще два варианта исполнения. Пока достоверно неизвестно, добавятся ли они как расширение цветовой гаммы, либо придут на смену одному из уже предлагающихся вариантов.

Прошлогодний флагман был представлен в шести цветах, среди которых стандартный черный и белый, а также желтый, синий, красный и коралловый.

Если верить источнику, то смартфон 2019 года будет предлагаться еще и в зеленом и лавандовом цвете.

Напомним, что новое поколение бюджетной версии IPhone XR будет отличаться от старший моделей наличием двойной камеры, которую по предварительным данным могут расположить также в квадратном модуле.

Pricebaba показали реалистичный рендер с iPhone XR 2019

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