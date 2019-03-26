Новый смартфон iPhone получит 5-дюймовый экран и SoC A12 Bionic

Продажи смартфонов компании Apple падают и в этом виновата не только высокая цена на новые смартфоны, но также и отсутствие инноваций.

Недавно американский производитель без каких-либо анонсов на американском рынке вернул ограниченную партию iPhone SE и каково было удивление, когда эти смартфоны раскупили за считанные минуты.

Через время в продажу поступила новая партия и ее тоже очень быстро распродали. Это доказывает, что спрос на компактные смартфоны еще есть.

Скорее всего в Apple изучали потребителей, а теперь появилась информация, что «яблочная» компания готовит iPhone mini с 5-дюймовым экраном.

Ранее все ожидали, что будет выпущен iPhone SE 2, но с момента появления первых слухов прошло уже два года, а такой смартфон так и не вышел.

Сейчас инсайдеры сообщают о появлении 5-дюймового смартфона с поддержкой беспроводной зарядки, защитой по стандарту IP67 и процессором Apple A12 Bionic.

Экран в «мини» будет с вырезом, а внешность аппарата будет напоминать уменьшенный iPhone XS.

Как можно понять сканера отпечатка пальца в iPhone mini ждать не стоит, впрочем, как и низкой цены. Источник утверждает, что она будет начинаться от 849 долларов за версию с 64 ГБ памяти.