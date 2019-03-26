Новый смартфон iPhone получит 5-дюймовый экран и SoC A12 Bionic

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26 апреля : вторник

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Интервью

Интервью с Андреем Грачёвым, официальным представителем криптовалютной биржи Huobi Russia

Андрей Викторович Грачёв – официальный представитель криптовалютной биржи Huobi на территории Российской Федерации и вице-президент РАКИБ (Российская Ассоциация Криптобизнеса и Блокчейн).

Экс-маркетолог Apple сказал, чего не хватает в новых iPhone XS и iPhone XS Max

По его словам компания должна делать смартфоны с большой батареей, даже если это будет в ущерб толщине смартфона.

Эксперты назвали самые безопасные в мире‍ смартфоны

В разговоре с MarketWatch аналитик Джессик Ортег рассказал про надежные смартфоны.

Никифоров в Иннополисе займется разработкой в области блокчейна и ИИ

Первые результаты работы новых компаний должны появится через год или два.

Facebook продолжит сбор данных о своих пользователях и пользователях WhatsApp

В письме Цукерберг отметил, что все пользователи открыто предупреждены, что компания собирает данные.

Колонка эксперта

Эксперты DisplayMate назвали дисплей iPhone XS Max лучшим в мире

Одним из лучших показателей стала отражательная способность – 4,7%. В результате дисплей смартфона получил максимально возможный балл и оценку A+.

IPhone XS и XS Max легко разбиваются, но отлично работают под водой

Как известно, новинки получили защиту от влаги по стандарту IP68 и по этому параметру претензий к устройствам у специалистов не оказалось.

Huawei P20 Pro признан лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA

Смартфонов в ТОП-10 оказалось всего четыре и лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA был признан Huawei P20 Pro.

Компания Apple к 2020 году займет только 10% рынка «умных» колонок

Основным рынком для «умных» колонок останется США, который в этом году может занять 64% рынка.

Ошибка при запуске приложения 0xc0000142

Неприятная ошибка приложения 0xc0000142 способна испортить настроение на весь день, а то и привести к невозможности нормально работать с компьютером. В данной статье мы разберемся, из-за чего она может появляться и как с ней справиться.

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Новый смартфон iPhone получит 5-дюймовый экран и SoC A12 Bionic

26.03.2019 18:31

Продажи смартфонов компании Apple падают и в этом виновата не только высокая цена на новые смартфоны, но также и отсутствие инноваций.

Недавно американский производитель без каких-либо анонсов на американском рынке вернул ограниченную партию iPhone SE и каково было удивление, когда эти смартфоны раскупили за считанные минуты.

Через время в продажу поступила новая партия и ее тоже очень быстро распродали. Это доказывает, что спрос на компактные смартфоны еще есть.

Скорее всего в Apple изучали потребителей, а теперь появилась информация, что «яблочная» компания готовит iPhone mini с 5-дюймовым экраном.

Ранее все ожидали, что будет выпущен iPhone SE 2, но с момента появления первых слухов прошло уже два года, а такой смартфон так и не вышел.

Сейчас инсайдеры сообщают о появлении 5-дюймового смартфона с поддержкой беспроводной зарядки, защитой по стандарту IP67 и процессором Apple A12 Bionic.

Экран в «мини» будет с вырезом, а внешность аппарата будет напоминать уменьшенный iPhone XS.

Как можно понять сканера отпечатка пальца в iPhone mini ждать не стоит, впрочем, как и низкой цены. Источник утверждает, что она будет начинаться от 849 долларов за версию с 64 ГБ памяти.

Apple представила платежную карту Apple Card и новые сервисы

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