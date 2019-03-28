Новый смартфон Huawei P30 получил чехол для беспроводной зарядки

Huawei P30 Pro получил катушку беспроводной зарядки, причем она может не только получать заряд, но также и отдавать его.

А вот Huawei P30 производитель решил не оснащать функцией беспроводной зарядки, при этом он выпустил защитный чехол, который дает возможность заряжать Huawei P30 без проводов.



Чехол получил название P30 Wireless Charging Case и он работает по стандарту Qi, а значит его можно использовать с любыми зарядными станциями.

Чехол покрыли специальным материалом, чтобы смартфон не скользил, а также наделили его магнитными свойствами для возможности крепления смартфона в автомобиле к магнитным держателям. Стоимость чехла и дату старта продаж пока не озвучили.