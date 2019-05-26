Новый смартфон Huawei P20 Lite 2019 года показали на рендерах

Huawei P20 Lite 2019 года должны представить в ближайшее время, а пока инсайдер распространил рендерные изображения.

Вместе с рендерами инсайдер сообщает, что Huawei P20 Lite 2019 будет представлен в трех цветах, среди которых красный, черный и синий.

В левом углу экрана расположится отверстие для 16-мегапиксельной камеры. На задней панели будет камера с четырьмя модулями, среди которых датчики на 24, 8, 2 и 2 Мп, а также сканер отпечатков пальцев.

Смартфон будет оснащен 6,4-дюймовым экраном, процессором Kirin 710, 4 ГБ ОЗУ и 64 или 128 ГБ встроенной памяти. Аккумулятор получит емкость 4 000 мАч.

В качестве операционной системы будет Android 9.0 (Pie) с EMUI 9.1. Предварительная стоимость аппарата составит 280 евро.