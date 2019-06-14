Новый смартфон Huawei Nova 5 Pro раскрыли до анонса

Сегодня в сети появились официальные изображения нового смартфона Huawei Nova 5 Pro, который уже появился на JD.com.



Благодаря этому стало известно, что новый Huawei Nova 5 Pro будет представлен 21 июня, а в продажу он поступит ровно через неделю после анонса – 28 июня.

Также достоверно известно, что модель получит версию 8/128 ГБ. Согласно инсайдерской информации, работать смартфон будет на процессоре Kirin 810, созданном специально для среднебюджетных устройств, причем по 7-нанометровому техпроцессу.

Есть данные, что это чип окажется прямым конкурентом Snapdragon 730/730G. Младшая модель Huawei Nova 5i будет оснащена процессором Kirin 710.