Новый смартфон Honor V30 могут оценить в 700 долларов

То есть в данном случае аппарат окажется не бюджетным.

В Сети появилась первая информация о стоимости грядущего смартфона Honor V30.

Его официальная презентация состоится 26 ноября, а между тем в одном из официальных магазинов Honor в Китае появились первые данные о стоимости Honor V30.

Если верить источнику, то аппарат оценили в 700 долларов, а это совсем небюджетная цена. Напомним, ранее были раскрыты характеристики новой модели.

Как стало известно, в новом Honor V30 предложат процессор Kirin 990 5G, а также тройную камеру с датчиком Sony IMX686.