Новый смартфон Honor V30 могут оценить в 700 долларов

Новый смартфон Honor V30 могут оценить в 700 долларов23.11.2019 11:02
То есть в данном случае аппарат окажется не бюджетным.
В Сети появилась первая информация о стоимости грядущего смартфона Honor V30.
Его официальная презентация состоится 26 ноября, а между тем в одном из официальных магазинов Honor в Китае появились первые данные о стоимости Honor V30.
Если верить источнику, то аппарат оценили в 700 долларов, а это совсем небюджетная цена. Напомним, ранее были раскрыты характеристики новой модели.
Как стало известно, в новом Honor V30 предложат процессор Kirin 990 5G, а также тройную камеру с датчиком Sony IMX686.
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