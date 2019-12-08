Новый сканер Qualcomm 3D Sonic Max невозможно будет взломать

Как выяснилось, новый дактилоскопический датчик, представленный Qualcomm несколько дней назад, умеет считывать не только отпечаток пальцев.

Дело в том, что в дактилоскопе Qualcomm 3D Sonic Max применили новую функцию, которая позволяет сделать его намного безопаснее.

Эта функция будет способна противостоять взлому с использованием трехмерной копии отпечатка.

Во-первых, сканер делает трехмерное сканирование, во-вторых он способен распознавать отпечатки сразу двух пальцев, ну и в-третьих, сканер плюс ко всему будет учитывать сердцебиение.

Все это в совокупности делает дактилоскопический сканер намного безопасным, чем его предшественник.