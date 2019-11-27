Новый сервис Samsung в РФ превратит смартфоны в игровые приставки

Игровой сервис от Samsung начал работать еще в сентябре, но тогда его в качестве бета-теста запустили в США и Южной Кореи.

Теперь стриминговый сервис Samsung PlayGalaxy Link стал доступен и в других странах.

Корейская компания объявила о запуске сервиса в Великобритании, Канаде, Италии, Нидерландах, Франции, Сингапуре и в РФ.

Для того чтобы воспользоваться новым предложением, на смартфон нужно уставить приложение PlayGalaxy Link Beta, а скачать его можно только Galaxy Store.

Приложение доступно для смартфонов Galaxy Note10+, Galaxy Note10 и Galaxy S10.

В следующем месяце разработчики расширят перечень смартфонов, на которых можно играть в компьютерные игры. Список пополнится Galaxy Fold, Galaxy S9, Galaxy Note9 и Galaxy A90.

Samsung PlayGalaxy Link работает через Wi-Fi или сотовую связь стандарта 4G/5G, а для удобства пользователь к смартфону может подключить беспроводные и проводные контроллеры.

