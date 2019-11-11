Новый Samsung W20 5G оказался копией Galaxy Fold

В Китае Samsung анонсировала новый раскладной смартфон, который она будет реализовывать через оператора China Telecom.

Новая модель была анонсирована в конце прошлого месяца под названием Samsung Galaxy W20 5G.

Предполагалось, что это будет новая модель смартфона с гибким экраном, но новые данные указывают, что Galaxy W20 5G это копия Galaxy Fold, но с поддержкой 5G.

Аппарат засветился в TENAA и на опубликованных изображениях видно, что Galaxy W20 5G это Galaxy Fold.

К тому же размеры смартфона, а также его диагонали экранов полностью соответствуют «раскладушке» с гибким экраном, которую можно купить и в России.