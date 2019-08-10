Новый Samsung Galaxy Note10+ протестировали в AnTuTu

Samsung Galaxy Note10+ еще официально не поступил в продажу. На него пока только принимают заказы, но уже известны результаты его тестов в AnTuTu.

Напомним, фаблет со стилусом получил новый процессор Exynos 9825. В AnTuTu тестировали аппарат с 12 ГБ оперативной и 256 ГБ постоянной памяти.

В бенчмарке смартфон набрал 442 568 баллов, а это очень хороший результат, так как он больше, чем у Xiaomi Mi 9 с процессором Snapdragon 855, но меньше чем у игрового смартфона Black Shark 2 Pro с чипом Snapdragon 855 Plus.

Игровой аппарат от китайской компании в AnTuTu показывает производительность 456 571 баллов.

Стоит отметить Samsung Galaxy Note10+ позиционируется как бизнес-смартфон с большими возможностями, но он еще позволит играть в любые существующие игры.