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Новый складной смартфон Samsung Galaxy Fold показали на рендерах

26.06.2019 12:06

Samsung после проблем с гибким экраном в предсерийных образцах раскладного смартфона Galaxy Fold, перенесла выход аппарата на рынок.
По слухам Galaxy Fold будет не единственным в линейке гибких смартфонов от Samsung, и патентные изображения это в очередной раз подтверждают.

В 2017 году корейская компания в североамериканское патентное бюро (USPTO) подала заявку на регистрацию раскладного смартфона.

Ведомство патентные изображения опубликовало только в июне 2019 года, и на их основе дизайнеры сделали рендеры.

Зарегистрированный аппарат очень сильно отличается от Galaxy Fold. Гибкий экран у него внешний, а система петель значительно проще, чем у Galaxy Fold. Камера в неизвестном раскладном смартфоне врезана в экран и она одна.

В целом продемонстрированный смартфон значительно проще, чем Galaxy Fold, но не исключено что это более простой вариант гибкого смартфона или даже его приемник.

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