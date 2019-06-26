Новый складной смартфон Samsung Galaxy Fold показали на рендерах

Samsung после проблем с гибким экраном в предсерийных образцах раскладного смартфона Galaxy Fold, перенесла выход аппарата на рынок.

По слухам Galaxy Fold будет не единственным в линейке гибких смартфонов от Samsung, и патентные изображения это в очередной раз подтверждают.

В 2017 году корейская компания в североамериканское патентное бюро (USPTO) подала заявку на регистрацию раскладного смартфона.

Ведомство патентные изображения опубликовало только в июне 2019 года, и на их основе дизайнеры сделали рендеры.

Зарегистрированный аппарат очень сильно отличается от Galaxy Fold. Гибкий экран у него внешний, а система петель значительно проще, чем у Galaxy Fold. Камера в неизвестном раскладном смартфоне врезана в экран и она одна.

В целом продемонстрированный смартфон значительно проще, чем Galaxy Fold, но не исключено что это более простой вариант гибкого смартфона или даже его приемник.