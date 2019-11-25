Новый роутер Huawei A2 получил поддержку NFC

Новый роутер Huawei получил NFC, и стоит отметить, что это первое подобное устройство с NFC.

Новинка получила название Huawei A2 и цилиндрический корпус со скрытыми антеннами. Для быстрого соединения смартфона к роутеру достаточно его поднести к устройству.

Авторизация благодаря NFC произойдет мгновенно, и пользователю не придется вручную вводить пароль от беспроводной сети.

В основе роутера лежит четырехядерный процессор, 128 МБ флэш-памяти и 256 МБ ОЗУ.

Поддерживаются диапазоны 2,4 ГГц и 5 ГГц, а максимальная скорость передачи данных 2134 Мбит/с.

В Huawei A2 есть несколько систем безопасности, игровой режим и встроенные четыре антенны. Роутер можно будет купить в декабре по цене около 60 долларов.