Новый робот Apple может разбирать 200 смартфонов iPhone в час

Apple расширила свою программу по переработке электроники и открыла новые пункты приема старых смартфонов.

Теперь старые смартфоны iPhone на утилизацию можно сдать в Best Buy и розничных магазинах KPN в Нидерландах.

Таким образом, количество пунктов приема смартфонов увеличилось в четыре раза.

Чтобы справится со всеми объёмами, Apple создала робота Daisy, способного за час разобрать до 200 iPhone.

Пригодные детали смартфонов используют в восстановленных устройствах, а остальные перерабатывают.

По заявлению Apple, в прошлом году она запустила в продажу 7,8 млн восстановленных гаджетов, а это позволило избежать образования 48 000 тонн электронных отходов.

Новый робот Daisy может разбирать 15 моделей iPhone, а все полученные детали сортируются и используются повторно.

Аккумуляторы компания Apple не перерабатывает, но она их отправляет поставщикам, которые не только занимаются переработкой батарей, но также их изготовлением.

Apple также объявила, что создала новый отдел с собственной лабораторией, который будет заниматься разработкой процессов утилизации.

