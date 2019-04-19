Новый робот Apple может разбирать 200 смартфонов iPhone в час

Новый робот Apple может разбирать 200 смартфонов iPhone в час19.04.2019 16:44
Apple расширила свою программу по переработке электроники и открыла новые пункты приема старых смартфонов.
Теперь старые смартфоны iPhone на утилизацию можно сдать в Best Buy и розничных магазинах KPN в Нидерландах.
Таким образом, количество пунктов приема смартфонов увеличилось в четыре раза.
Чтобы справится со всеми объёмами, Apple создала робота Daisy, способного за час разобрать до 200 iPhone.
Пригодные детали смартфонов используют в восстановленных устройствах, а остальные перерабатывают.
По заявлению Apple, в прошлом году она запустила в продажу 7,8 млн восстановленных гаджетов, а это позволило избежать образования 48 000 тонн электронных отходов.
Новый робот Daisy может разбирать 15 моделей iPhone, а все полученные детали сортируются и используются повторно.
Аккумуляторы компания Apple не перерабатывает, но она их отправляет поставщикам, которые не только занимаются переработкой батарей, но также их изготовлением.
Apple также объявила, что создала новый отдел с собственной лабораторией, который будет заниматься разработкой процессов утилизации.
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