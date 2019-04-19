Новый робот Apple может разбирать 200 смартфонов iPhone в час

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Интервью

Интервью с Андреем Грачёвым, официальным представителем криптовалютной биржи Huobi Russia

Андрей Викторович Грачёв – официальный представитель криптовалютной биржи Huobi на территории Российской Федерации и вице-президент РАКИБ (Российская Ассоциация Криптобизнеса и Блокчейн).

Экс-маркетолог Apple сказал, чего не хватает в новых iPhone XS и iPhone XS Max

По его словам компания должна делать смартфоны с большой батареей, даже если это будет в ущерб толщине смартфона.

Эксперты назвали самые безопасные в мире‍ смартфоны

В разговоре с MarketWatch аналитик Джессик Ортег рассказал про надежные смартфоны.

Никифоров в Иннополисе займется разработкой в области блокчейна и ИИ

Первые результаты работы новых компаний должны появится через год или два.

Facebook продолжит сбор данных о своих пользователях и пользователях WhatsApp

В письме Цукерберг отметил, что все пользователи открыто предупреждены, что компания собирает данные.

Колонка эксперта

Эксперты DisplayMate назвали дисплей iPhone XS Max лучшим в мире

Одним из лучших показателей стала отражательная способность – 4,7%. В результате дисплей смартфона получил максимально возможный балл и оценку A+.

IPhone XS и XS Max легко разбиваются, но отлично работают под водой

Как известно, новинки получили защиту от влаги по стандарту IP68 и по этому параметру претензий к устройствам у специалистов не оказалось.

Huawei P20 Pro признан лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA

Смартфонов в ТОП-10 оказалось всего четыре и лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA был признан Huawei P20 Pro.

Компания Apple к 2020 году займет только 10% рынка «умных» колонок

Основным рынком для «умных» колонок останется США, который в этом году может занять 64% рынка.

Ошибка при запуске приложения 0xc0000142

Неприятная ошибка приложения 0xc0000142 способна испортить настроение на весь день, а то и привести к невозможности нормально работать с компьютером. В данной статье мы разберемся, из-за чего она может появляться и как с ней справиться.

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Новый робот Apple может разбирать 200 смартфонов iPhone в час

19.04.2019 16:44

Apple расширила свою программу по переработке электроники и открыла новые пункты приема старых смартфонов.

Теперь старые смартфоны iPhone на утилизацию можно сдать в Best Buy и розничных магазинах KPN в Нидерландах.

Таким образом, количество пунктов приема смартфонов увеличилось в четыре раза.

Чтобы справится со всеми объёмами, Apple создала робота Daisy, способного за час разобрать до 200 iPhone.

Пригодные детали смартфонов используют в восстановленных устройствах, а остальные перерабатывают.

По заявлению Apple, в прошлом году она запустила в продажу 7,8 млн восстановленных гаджетов, а это позволило избежать образования 48 000 тонн электронных отходов.

Новый робот Daisy может разбирать 15 моделей iPhone, а все полученные детали сортируются и используются повторно.

Аккумуляторы компания Apple не перерабатывает, но она их отправляет поставщикам, которые не только занимаются переработкой батарей, но также их изготовлением.

Apple также объявила, что создала новый отдел с собственной лабораторией, который будет заниматься разработкой процессов утилизации.

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