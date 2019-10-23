Новый Redmi Note 8T показали на рендерых изображениях

Новый Redmi Note 8T показали на рендерых изображениях23.10.2019 18:14
Накануне стало известно, что бренд Redmi готовит новый смартфон Note 8T.
Некоторые подробности о новинке также сообщались, а теперь инсайдеры на основе имеющейся информации создали рендеры.
Судя по изображениям, Redmi Note 8T в дизайне не будет отличаться от Redmi Note 8.
Они подтверждают, что главным отличием новинки станет наличие модуля NFC. Дебют этого устройства должен состояться до конца года.
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