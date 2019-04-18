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Интервью

Интервью с Андреем Грачёвым, официальным представителем криптовалютной биржи Huobi Russia

Андрей Викторович Грачёв – официальный представитель криптовалютной биржи Huobi на территории Российской Федерации и вице-президент РАКИБ (Российская Ассоциация Криптобизнеса и Блокчейн).

Экс-маркетолог Apple сказал, чего не хватает в новых iPhone XS и iPhone XS Max

По его словам компания должна делать смартфоны с большой батареей, даже если это будет в ущерб толщине смартфона.

Эксперты назвали самые безопасные в мире‍ смартфоны

В разговоре с MarketWatch аналитик Джессик Ортег рассказал про надежные смартфоны.

Никифоров в Иннополисе займется разработкой в области блокчейна и ИИ

Первые результаты работы новых компаний должны появится через год или два.

Facebook продолжит сбор данных о своих пользователях и пользователях WhatsApp

В письме Цукерберг отметил, что все пользователи открыто предупреждены, что компания собирает данные.

Колонка эксперта

Эксперты DisplayMate назвали дисплей iPhone XS Max лучшим в мире

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Как известно, новинки получили защиту от влаги по стандарту IP68 и по этому параметру претензий к устройствам у специалистов не оказалось.

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Смартфонов в ТОП-10 оказалось всего четыре и лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA был признан Huawei P20 Pro.

Компания Apple к 2020 году займет только 10% рынка «умных» колонок

Основным рынком для «умных» колонок останется США, который в этом году может занять 64% рынка.

Ошибка при запуске приложения 0xc0000142

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Обзоры рынков

Новый Realme 3 Pro выйдет в трех версиях по цене от 215 долларов

18.04.2019 14:56

Инсайдерам удалось узнать, во сколько бренд Realme оценит свой смартфон Realme 3 Pro, который в СМИ окрестили конкурентом Redmi Note 7 Pro.
Так, новый смартфон Realme 3 Pro будет представлен в трех версиях, которые будут отличаться объёмом памяти.

В первой конфигурации потенциальным покупателям предложат 4 ГБ ОЗУ и 64 ПЗУ, а оценили ее в 215 долларов. Еще для покупки будет доступна версии 6/64 и 6/128 ГБ, но их стоимость не названа.

Если говорить о Redmi Note 7 Pro, то его ценник также будет около 200 долларов. Новый Realme 3 Pro будет оснащен процессором Snapdragon 710, а за его автономность будет отвечать батарея на 4 045 мАч.

Размер экрана составит 6,3 дюйма, а его разрешение будет 2340 х 1080 точек. Селфи-камера будет иметь модуль разрешением 25 Мп, а в основной камере будет главный модуль Sony IMX519 на 16 Мп и 5-мегапиксельный датчик. Официальная презентация Realme 3 Pro состоится 22 апреля.

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