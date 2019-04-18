Новый Realme 3 Pro выйдет в трех версиях по цене от 215 долларов

Инсайдерам удалось узнать, во сколько бренд Realme оценит свой смартфон Realme 3 Pro, который в СМИ окрестили конкурентом Redmi Note 7 Pro.

Так, новый смартфон Realme 3 Pro будет представлен в трех версиях, которые будут отличаться объёмом памяти.

В первой конфигурации потенциальным покупателям предложат 4 ГБ ОЗУ и 64 ПЗУ, а оценили ее в 215 долларов. Еще для покупки будет доступна версии 6/64 и 6/128 ГБ, но их стоимость не названа.

Если говорить о Redmi Note 7 Pro, то его ценник также будет около 200 долларов. Новый Realme 3 Pro будет оснащен процессором Snapdragon 710, а за его автономность будет отвечать батарея на 4 045 мАч.

Размер экрана составит 6,3 дюйма, а его разрешение будет 2340 х 1080 точек. Селфи-камера будет иметь модуль разрешением 25 Мп, а в основной камере будет главный модуль Sony IMX519 на 16 Мп и 5-мегапиксельный датчик. Официальная презентация Realme 3 Pro состоится 22 апреля.